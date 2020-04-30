أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، صورة محمود عبدالمنعم كهربا وبها " قلب " فى إشارة إلى الإعجاب بحديث اللاعب، خلال ظهوره ببرنامج رامز مجنون رسمي اليوم.





كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري عن سبب الخلافات التي حدثت بينه وبين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالمارد الأحمر والإعلامي بقناة النادي.



