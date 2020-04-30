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رياضة

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

نشرت الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، صورة محمود عبدالمنعم كهربا وبها " قلب " فى إشارة إلى الإعجاب بحديث اللاعب، خلال ظهوره ببرنامج رامز مجنون رسمي اليوم.

كشف شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري عن سبب الخلافات التي حدثت بينه وبين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالمارد الأحمر والإعلامي بقناة النادي.

بدأت ادارة النادي الأهلي في رحلة تدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات المدير الفني رينيه فايلر.



أوضح الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الحكم الصادر بحبس التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال الساعات الماضية.


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب مجلس الإدارة برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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