بالتحية العسكرية.. آسر ياسين ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الفنان اسر ياسين شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





ونشر اسر صورة وهو يؤدى التحية العسكرية للشهداء وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا" "‏ #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم.. بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء

#شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن".









يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت مساء اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.







