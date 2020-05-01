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أبطال لا يعرفون الضعف.. بسمة وهبة: كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة مع الإرهاب

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، وهى مرتدية ملابس باللون الأسود، حزنًا على شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد، مؤكدة أنهم كانوا أبطالًا لا يعرفون الضعف "  إرهاب مأجور وممول من دول خارجية وتلك الجماعات الإرهابية هدفها زعزعة الدولة، والعمل الإرهابي الذى تم اليوم يعتبر تصرف من جماعات إرهابية يائسة.. وانفعل بسمة وهبة وكادت أن تبكي على الهواء".


وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز": "رحم الله الشهداء.. كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة وأننا في حرب مع الإرهاب تتطلب النفس الطويل.. نحن مسيطرين ولكن الحرب مستمرة، والإرهاب خسة، والنتيجة فى النهاية انتصار لنا، لأن الشهادة بالنسبة لنا انتصار.. وكل عملية خسيسة تؤكد لنا أن الأعداء هم الإخوان وذيولهم".


وتابعت :"  ربنا يلعن الإرهاب و الإرهابيين واللى بمولهم، موضحة " العالم كلة يتحد من أجل مواجهة كورونا و لكن الجماعات المجرمة الإرهابية تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية".


وأكدت الإعلامية  بسمة وهبة، إننا فى حرب مع الإرهاب، و الحرب مع الجماعات الإرهابية مستمرة موضحة أن الإرهاب خسة و الجماعات الإرهابية تعمل كالفئران، وأن الشهادة بالنسبة للمصريين إنتصار، وكل جنود مصر يدافعون عن مصر بأرواحهم".


وأشارت بسمة وهبة إلى أن "  الجماعات الإرهابية الخسيسة تقوم بعمليات إرهابية فى سيناء ولكن ما يقومون به لن يؤثر على شجاعة المصريين".

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة". 

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