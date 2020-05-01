أبطال لا يعرفون الضعف.. بسمة وهبة: كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة مع الإرهاب

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، وهى مرتدية ملابس باللون الأسود، حزنًا على شهداء الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع في مدينة بئر العبد، مؤكدة أنهم كانوا أبطالًا لا يعرفون الضعف " إرهاب مأجور وممول من دول خارجية وتلك الجماعات الإرهابية هدفها زعزعة الدولة، والعمل الإرهابي الذى تم اليوم يعتبر تصرف من جماعات إرهابية يائسة.. وانفعل بسمة وهبة وكادت أن تبكي على الهواء".





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز": "رحم الله الشهداء.. كل نقطة دم تؤكد أن معركتنا مستمرة وأننا في حرب مع الإرهاب تتطلب النفس الطويل.. نحن مسيطرين ولكن الحرب مستمرة، والإرهاب خسة، والنتيجة فى النهاية انتصار لنا، لأن الشهادة بالنسبة لنا انتصار.. وكل عملية خسيسة تؤكد لنا أن الأعداء هم الإخوان وذيولهم".





وتابعت :" ربنا يلعن الإرهاب و الإرهابيين واللى بمولهم، موضحة " العالم كلة يتحد من أجل مواجهة كورونا و لكن الجماعات المجرمة الإرهابية تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية".





وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، إننا فى حرب مع الإرهاب، و الحرب مع الجماعات الإرهابية مستمرة موضحة أن الإرهاب خسة و الجماعات الإرهابية تعمل كالفئران، وأن الشهادة بالنسبة للمصريين إنتصار، وكل جنود مصر يدافعون عن مصر بأرواحهم".





وأشارت بسمة وهبة إلى أن " الجماعات الإرهابية الخسيسة تقوم بعمليات إرهابية فى سيناء ولكن ما يقومون به لن يؤثر على شجاعة المصريين".