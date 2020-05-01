نجيب محفوظ يناظر الفرنسي كلودسيمون على قناة هيئة الكتاب

ضمن فعاليات مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”؛ تتيح الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ مساء اليوم الجمعة أول مايو؛ تسجيلا نادرا لمناظرة تجمع الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ؛ والأديب الفرنسي كلودسيمون.

المناظرة المتاحة غدا؛ جمعت الأديبين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ١٩٩٠ ، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا وإهتماما إعلاميا واسعا على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.





تأتى عملية إتاحة الأرشيف الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لدى هيئة الكتاب؛ فى إطار خطة الوزارة الداعمة لجهود الدولة ومؤسساتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتتيح الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة تحميل الكتب والإصدارات الخاصة بها مجانا، كما بدأت تفعيل أنشطة صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.