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أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة ينعى شهداء حادث بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:19 ص
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا أمس إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».


ونددت الدكتورة مايا مرسي بهذا الحادث الارهابى الأليم الذى يستهدف أمن واستقرار الوطن ، مؤكدة أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جنودنا البواسل بل تزيدهم قوة وصلابة فى حربهم النبيلة لحماية الوطن.. 


وتتقدم  مرسى بخالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبطال داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ، وأن يعجل بشفاء المصابين .حفظ الله مصر وجيشها العظيم..

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