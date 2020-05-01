رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ينعى نجل عمته شهيد الحادث الإرهابي بسيناء

نعى النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة بركة السبع وقويسنا نجل عمته الشهيد شحاته مصطفي عبد ربه والذي استشهد في الحادث الإرهابي بشمال سيناء.

حيث كتب رئيس لجنة النقل والمواصلات علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " الشهيد البطل لقى ربه صائما دفاعا عن تراب مصر ضد الخونة فى بئر العبد ابن عمتى الشهيد البطل شحاتة مصطفى عبد ربه".

فيما تستعد محافظة المنوفية لتشييع جثامين اثنين من أبنائها شهداء الحادث الإرهابي بسيناء.

حيث ساد الحزن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع مسقط رأس الشهيد شحاته مصطفي بعد تردد أنباء عن استشهاد ابن القريه حيث توافد الاهالي على منزله بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

كما ساد الحزن بقرية برهيم التابعة لمركز منوف عقب استشهاد أحد أبنائها المجند احمد حامد خليفه انتظارا لتشييع جثمانه بمقابر الأسرة.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.