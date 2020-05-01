فى عيد ميلاد منة عرفة .. عمرها الحقيقى وقصة إثارتها للجدل بمايوه وسيجارة

ورغم قلة تواجدها الفنى، إلا أن منة عرفة دائما ما تثير الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها الساخنة مما يجعلها محور انتقاد رواد السوشيال ميديا على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمى فى فيلم "مطب صناعى"، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع نجل أحد الفنانين، ومؤخرا مع اليوتيوبر على غزلان.



