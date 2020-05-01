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فن

فى عيد ميلاد منة عرفة .. عمرها الحقيقى وقصة إثارتها للجدل بمايوه وسيجارة

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:49 ص
منة عرفة
منة عرفة
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها الـ 21 حيث انها من مواليد 1 مايو 1999 واحترفت التمثيل منذ الصغر وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة. 

ورغم قلة تواجدها الفنى، إلا أن منة عرفة دائما ما تثير الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها الساخنة مما يجعلها محور انتقاد رواد السوشيال ميديا على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمى فى فيلم "مطب صناعى"، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع نجل أحد الفنانين، ومؤخرا مع اليوتيوبر على غزلان.

وانتشرت فى الفترة الأخيرة عدة صورة لمنة عرفة وهى ترتدى مايوه ساخن، فضلا عن تواجد سيجارة فى يدها، الأمر الذي سبب صدمة جديدة لرواد السوشيال ميديا.

منة عرفة قبل 14 سنة من الآن كانت بداية انطلاقتها الفنية من خلال دور سعاد حسنى فى مرحلة الطفولة بمسلسل "السندريلا"، من بطولة النجمة منى زكى، ليتم ترشيحها بعد من قبل نجمة العمل للمشاركة فى فيلم "مطب صناعى" أمام النجم أحمد حلمى، والمخرج وائل إحسان.
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