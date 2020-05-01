موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" تقرير بتوقيت الصلاة ، اليوم الجمعة 1 -5- 2020 ، و

يؤذن اليوم، الجمعة الموافق 1 من شهر مايو الميلادي لعام 2020، و الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب

في تمام الساعة 18:33 مساء بتوقيت القاهرة، و مدة ساعات الصوم

15 ساعة و 14 دقيقة.