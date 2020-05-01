موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" تقرير بتوقيت الصلاة، اليوم الجمعة 1 -5- 2020 ، ويؤذن اليوم، الجمعة الموافق 1 من شهر مايو الميلادي لعام 2020، و الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 18:33 مساء بتوقيت القاهرة، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة.
وتكون مواقيت الصلاة اليوم السابع من شهر رمضان الهجري على النحو التالي: السحور 1:17، إمساك 3:18، الفجر 3:37، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 18:33 ، العشاء 19:56.
دعاء الرسول عند الإفطار في سادس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .
يؤذن اليوم، الخميس الموافق 30 من شهر أبريل الميلادي لعام 2020، والسابع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:32 مساء بتوقيت القاهرة، ومدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة.
وتكون مواقيت الصلاة اليوم السابع من شهر رمضان الهجري على النحو التالي: السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56.
دعاء الرسول عند الإفطار في سادس أيام رمضان ، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .