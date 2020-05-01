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رياضة

مقابل 4.5 مليون يورو.. كورينثيانز البرازيلي يقترب من ضم كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:11 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
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محمد السعيد
اقترب نادي كورينثيانز البرازيلي، من التعاقد  كارلوس إدواردو مهاجم فريق الهلال السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط السعودية"، أن نادي كورينثيانز البرازيلي، بات قريبا من التعاقد  كارلوس إدواردو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لمدة 3 مواسم، مقابل 4.5 مليون يوور.

وأضافت الصحيفة، أن عقد كارلوس إدواردو ينتهي مع نادي الهلال السعودي في شهر يونيو المقبل.

وشارك كارلوس إدواردو مع الهلال في 19 مباراة، في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدف.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منتصف شهر مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

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