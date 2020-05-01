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أخبار العالم

شاهد.. انهيار مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا فى قطر

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:42 ص
انهيار مستشفى ميداني
انهيار مستشفى ميداني فى قطر لمرضي كورونا
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سمر صالح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر مقاطع فيديو وصور يظهروا انهيار مستشفى ميداني في قطر لمرضى فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19.

ويظهر مقطع الفيديو انهيار المستشفى الميداني بشكل كامل، وسط صريخ وفرار بعض الأشخاص بفعل الرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار.

وتكلفت المستشفى ١٢٠ مليون ريال قطري وطالب رواد التواصل الاجتماعي محاسبة المسؤولين عن ذلك الفساد.

وتضم المستشفى المذكورة 3 آلاف سرير وتستخدم في العزل الميداني .

وبلغت الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا فى قطر 13409 إصابات، والوفيات 10 حالات. 

ويذكر أن إمارة قطر أعلنت مسبقًا الإنتهاء من بناء المستشفى الميداني في منطقة "أم صلال" شمال الدوحة.


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