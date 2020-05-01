هاشتاج سيناء يتصدر تويتر.. ومغردون: الاختيار بطولة جيش بأكمله

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج سيناء #بئر_العبد #شهداء_الوطن #سيناء ، وجاء ذلك بعد إنفجار عبوة ناسفة أسفرت عن إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود أمس بسيناء.





فيما جاءت تغريدات المتابعين كالتالى :





-حادث #بئر_العبد لن يرهب الشعب المصرى.. وحالات الاصطفاف الشعبى ستستمر رغم ردود أفعال الجماعات الإرهابية.. "#الاختيار" بطولة جيش بأكمله.. والشهيد #المنسى نموذج واحد من آلاف النماذج التى سطرت تاريخها بحروف من نور.













- رحم الله الشهداء الأبرار وحفظ الله مصر وشعبهاقلب مكسور





- نفطر على تمرة والارهابيين يفطروا على دماء أبطالنا وقت الأذان استشهد 8 من جنود مصريين

اسمع مني كلمتين .. الحل بسيناء ليس عسكرى فقط بل اجتماعي واقتصادي اشعروا أهل سيناء بادميتهم حتى لا يتساوى بنظرهم الإرهابي مع الصحابي









-رحم الله شهداء وطننا الغالي وستظل مصر محروسة من كل غدر بفضل من الله وبجنود هم خير أجناد الأرض، جنود استشهدوا فوقها ومن أجلها ويدفنون بها









-حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا يصبر أهالي شهداء الوطن وضحايا الإرهاب الغادر.. هو ده #الاختيار فعلًا،جنود يدافعون عن وطنهم ويضحوا بدمائهم علشانه وخونة يقتلوهم في شهر الصيام والرحمة.. #الفاتحة











الجدير بالذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.







