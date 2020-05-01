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تعليم

عميدة القصر العيني تنعي الدكتور هشام الساكت: مع الصديقين والشهداء

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:20 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
نعت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية القصر العيني بـ جامعة القاهرة، الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العيني لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الدكتور هشام، ربنا يرحمه بواسع رحمته وكريم مغفرته ويصبر أهله وزملاؤه وتلاميذه وكل من تعامل معه عن قرب". 
  وأكملت عميد كلية القصر العيني: "ربنا يتقبله قبولا حسنا ويجعل عمله الطيب ومعاناته مع المرض فى ميزان حسناته وينزله منزلة الصديقين والشهداء فى الفردوس الأعلى اللهم أمين". 

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت وفاة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب القصر لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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