جامعة القاهرة تصدر العدد الرابع من مجلة JHASS الدولية بالتعاون مع إيمرالد البريطانية





أصدرت جامعة القاهرة العدد الدولي الرابع من مجلة الجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الإنجليزية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للحفاظ علة التنصيف الدولي للجامعة ونشر الأبحاث العلمية الدولية التي من شأنها الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة، إن العدد الجديد من المجلة اشتمل على أربعة بحوث أكاديمية وذلك ببحث افتتاحي للدكتور طارق إسماعيل رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة حول أحد الموضوعات المهمة وهو "مدى مساهمة افصاح الجامعات المصرية للبيانات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في تعزيز التنمية المستدامة".





وناقشت البحوث المنشورة عددا من الموضوعات: " أثر الإصلاح السياسي على استقرار دولة الكويت منذ عام 2010" للباحث أنعام عبدالله ، و " معضلة تقييم الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي ونموذج مقترح لمؤشرات الأداء الرئيسية" للباحثين محمد العربي ونور الدين عياد، و" رسم خريطة الجماعات الإرهابية باستخدام تحليل الشبكات: دراسة حالة مصر " للباحثة أميرة تاوضرس.













وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة نجحت العام الماضي في توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليًا، مشيرا إلي أن مجلة JHASS تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.





وأشار الدكتور محمود السعيد مدير تحرير المجلة، إلى أنه صدر من المجلة ثلاثة أعداد سابقة ولاقت استحسان الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وانعكس ذلك على إقبال شديد من الباحثين المصريين والدوليين علي نشر أبحاثهم العلمية في المجلة في العدد الرابع بالرغم من الأزمة الصحية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الكثير من اشكال الحياة.





جدير بالذكر أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم في الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الاساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتضم في هيئة تحريرها الدكتور هبة نصار, والدكتور عبير محروس والدكتور لبنى عبد التواب يوسف ، والدكتور شاهندا عزت.