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فن

سلطانة المعز الحلقة 7 .. غادة عبد الرازق تكتشف حقيقة محمود عبد المغني

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:06 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
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آيه عاطف
شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "سلطانة المعز"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.

وقامت الفنانة غادة عبد الرازق، "سلطانة" بقراءة رسالة على هاتف محمود عبد المغني، تفيد بأن الفتاة الأفريقية الهاربة من القتل ‏تتواجد في محيط أحد الأديرة في سيناء.‏

ومن ثم تقرر سلطانة، الذهاب لمحيط هذا المكان ليلحق لها محمود عبد المغني، ويحاول إنقاذ الأمر، لكن سلطانة بدأت في اكتشاف أمره، وقامت بإخبار شقيقها أنها في ورطة كبيرة.

وكان شقيق غادة عبد الرازق "سلطانة" ، قد استطاع في الحلقة الخامسة أن يبرئ شقيق محمود عبد المغني، من التهم المنسوبة إليه، بعد دفاعه عنه في المحكمة.

كما كشفت الأحداث تورط محمود عبد المغني، في تهريب الآثار وأنه يخدع سلطانة وأن شقيقه لم يكن بريئًا من التهم التي وجتها له النيابة،ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل بخصوص محمود عبد المغني.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.


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