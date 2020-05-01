هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح هامة للتوقف عن العادة السيئة

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قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان هناك العديد من النصائح التي يمكن ان تساعد المدخن في الإبتعاد والتوقف عن عادة التدخين و



وتابع بدران لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، ومن أبرز النصائح التي تساعد المدخن على



نصائح التوقف عن التدخين

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان هناك العديد من النصائح التي يمكن ان تساعد المدخن في الإبتعاد والتوقف عن عادة التدخين و استغلال شهر رمضان الكريم وفترة الصيام في البعد عن التدخين.وتابع بدران لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، ومن أبرز النصائح التي تساعد المدخن على التوقف عن عادة التدخين ، ما يلي:





1- اشغل نفسك كلما شعرت بالرغبة فى التدخين .









2- أعلن لمن حولك قرارك فى التوقف عن التدخين ، واكتب عن ذلك على مواقع التواصل الإليكترونى و فى مقر عملك .

3- تجنب الأفراد الذين يدخنون.





3- تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.





4- تخلص من طفايات السجائر .





5- لا تلتقي بمدخنين.





6- لا تذهب للأماكن أو الطرق أو الشوارع التي كنت تدخن فيها من قبل .



7- ابتعد عن المصادر التى كنت تشترى منها عبوات التبغ .





8- مارس الرياضة بمعدل نصف ساعة يوميًا ، وأبسط أنواع الرياضة هي المشي السريع .





9- شرب الماء يساعد فى الإقلاع عن التدخين