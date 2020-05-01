هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح هامة للتوقف عن العادة السيئة

التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا لغيره، لأن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على مواد مسرطنة وأكثر ضررًا من الدخان الأساسي الذي يستنشقه المدخن، نظرا لأن عملية الإحتراق غير مكتملة، لذا يجب على المدخنين الحرص على عدم التدخين في المنزل قدر المستطاع واستغلال شهر رمضان للإقلاع عنه.
وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.
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وأفادت العديد من الدراسات بأن الشخص الذي يستنشق الدخان من المدخن يتعرض للمخاطر نفسها التي يتعرض لها المدخن، حيث إن الدخان المنبعث من السجائر يحتوي على القطران، والنيكوتين، والسيانيد و الرسينيك، والميثان، وأول أكسيد الكربون ومواد كيميائية مسببة لمرض السرطان.
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قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان هناك العديد من النصائح التي يمكن ان تساعد المدخن في الإبتعاد والتوقف عن عادة التدخين واستغلال شهر رمضان الكريم وفترة الصيام في البعد عن التدخين.
وتابع بدران لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، ومن أبرز النصائح التي تساعد المدخن على التوقف عن عادة التدخين، ما يلي:
نصائح التوقف عن التدخين
وتابع بدران لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، ومن أبرز النصائح التي تساعد المدخن على التوقف عن عادة التدخين، ما يلي:
نصائح التوقف عن التدخين
1- اشغل نفسك كلما شعرت بالرغبة فى التدخين .
2- أعلن لمن حولك قرارك فى التوقف عن التدخين ، واكتب عن ذلك على مواقع التواصل الإليكترونى و فى مقر عملك .
3- تجنب الأفراد الذين يدخنون.
3- تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.
4- تخلص من طفايات السجائر .
5- لا تلتقي بمدخنين.
6- لا تذهب للأماكن أو الطرق أو الشوارع التي كنت تدخن فيها من قبل .
7- ابتعد عن المصادر التى كنت تشترى منها عبوات التبغ .
7- ابتعد عن المصادر التى كنت تشترى منها عبوات التبغ .
8- مارس الرياضة بمعدل نصف ساعة يوميًا ، وأبسط أنواع الرياضة هي المشي السريع .
9- شرب الماء يساعد فى الإقلاع عن التدخين.