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أخبار العالم

لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تهوي لأضعف مستوى

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:52 م
لطمة لـ أردوغان..
لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تهوي لأضعف مستوي
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سمر صالح
خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة يوم الجمعة وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.

وبلغت الليرة 7.0175 ليرات مقابل الدولار، لنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250 .

والأسواق التركية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة الأول من مايو بمناسبة عيد العمال. 

وفي سياق منفصل تعرضت مسيرة للعمال بمناسبة عيد العمال في إسطنبول، لقمع الشرطة التركية، التي أوقفت كذلك عددا من المسؤولين النقابيين الذين شاركوا في المظاهرة.

وأوقفت الشرطة نحو 15 شخصا، بينهم أرزو شركس أوغلو رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك)، حسبما ذكر مصور من وكالة "فرانس برس".
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