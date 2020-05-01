IEEE Helwan ينظم مسابقة فى مجال الطاقة والقوة الكهربية الأون لاين

أطلق الفريق العلمي بكلية الهندسة جامعة حلوان IEEE Helwan ، مسابقة TEXIGHT للسنة الثالثة على التوالي، و هي مسابقة يعقدها مجتمع القوة والطاقة ( power and energy society) بالفريق العلمى بشكل سنوي ، بها العديد من الألغاز المطلوب حلها في مجال الطاقة والقوة الكهربائية .

وانقسمت المسابقة هذا العام إلى جزئين، الجزء الأول هو مشروع يصمم من كل فريق مشترك ويجب أن يغطي الأربع مجالات التي تم دراستها في الدورات التدريبية التي عقدها الفريق العلمي مسبقا فى مجالات " التصميم الكهربائي أو توزيع الكهرباء (electrical design)، التشغيل الآلي ( industrial automation)، المباني الذكية (smart buildings) والطاقة المتجددة وخاصة الشمسية (solar energy)" .





ووفر مسبقا الفريق العلمي للمتسابقين بجانب الدورات التدريبية، زيارات عديدة لشركة متخصصة في مجال الإنارة، وشركة متخصصة في مجال التشغيل الآلي وذلك لضمان الاستفادة الأكاديمية من خلال الدورات التدريبية والاستفادة العملية من خلال زيارة فروع المصانع المختلفة للشركات السابقة وذلك لتدريب المتسابقين .

وصمم المتسابقون المشاريع على برامج محاكاة للأنظمة الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلي والطاقة ، و تم تقييم المشاريع المعروضة من قبل أعضاء الفريق من مجتمع القوة والطاقة (power and energy society) عبر الإنترنت نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث استكمل الفريق فعاليات المسابقة عن بعد.

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أما الجزء الثاني من المسابقة يتكون من أربع غرف افتراضية ، في كل غرفة افتراضية لغز خاص بمجال الطاقة الكهربائية محاكاةً لألعاب escape rooms، الفكرة العامة لالعاب escape rooms هي وضع لغز معين في كل غرفة لا يستطيع المتسابقون الخروج من غرفة إلى الغرفة التي تليها إلا بعد فك لغز الغرفة الموجودين فيها، طوع الفريق هذه الفكرة لاستخدامها في المسابقة حيث تم وضع أربع الغاز مختلفة تتعلق بكل مجال تم مناقشته في الدورات التدريبية التي عقدت قبل الأزمة الراهنة.

جدير بالذكر ان المسابقة برعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعديد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية.