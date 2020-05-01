AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

IEEE Helwan ينظم مسابقة فى مجال الطاقة والقوة الكهربية الأون لاين

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:43 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

أطلق الفريق العلمي بكلية الهندسة جامعة حلوان  IEEE Helwan  ، مسابقة TEXIGHT للسنة الثالثة على التوالي، و هي مسابقة يعقدها مجتمع القوة والطاقة ( power and energy society) بالفريق العلمى  بشكل سنوي ، بها العديد  من الألغاز المطلوب حلها في مجال الطاقة والقوة الكهربائية .

وانقسمت المسابقة  هذا العام إلى جزئين، الجزء الأول هو مشروع يصمم من كل فريق مشترك ويجب أن يغطي الأربع مجالات التي تم دراستها في الدورات التدريبية التي عقدها الفريق العلمي مسبقا فى مجالات " التصميم الكهربائي أو توزيع الكهرباء (electrical design)، التشغيل الآلي ( industrial automation)، المباني الذكية (smart buildings) والطاقة المتجددة وخاصة الشمسية (solar energy)" .


ووفر مسبقا  الفريق العلمي للمتسابقين بجانب الدورات التدريبية، زيارات عديدة لشركة  متخصصة في مجال الإنارة، وشركة متخصصة في مجال التشغيل الآلي وذلك لضمان الاستفادة الأكاديمية من خلال الدورات التدريبية والاستفادة العملية من خلال زيارة فروع المصانع المختلفة للشركات السابقة وذلك لتدريب المتسابقين .  

وصمم المتسابقون المشاريع على برامج محاكاة للأنظمة الكهربائية وأنظمة التشغيل الآلي والطاقة ، و تم تقييم المشاريع المعروضة من قبل أعضاء الفريق من مجتمع القوة والطاقة (power and energy society) عبر الإنترنت نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث استكمل الفريق فعاليات المسابقة عن بعد.

 اقرأ أيضا : 


أما الجزء الثاني من المسابقة يتكون من أربع غرف افتراضية ، في كل غرفة افتراضية لغز خاص بمجال الطاقة الكهربائية محاكاةً لألعاب escape rooms، الفكرة العامة لالعاب escape rooms هي وضع لغز معين في كل غرفة لا يستطيع المتسابقون الخروج من غرفة إلى الغرفة التي تليها إلا بعد فك لغز الغرفة الموجودين فيها، طوع الفريق هذه الفكرة لاستخدامها في المسابقة حيث تم وضع أربع الغاز مختلفة تتعلق بكل مجال تم مناقشته في الدورات التدريبية التي عقدت قبل الأزمة الراهنة.

جدير بالذكر ان المسابقة برعاية  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعديد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب في مجال العلوم الأساسية للفيزياء

تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج "امحوتب" لعام 2021

هندسة حلوان تعلن مسابقة موديفير للعام الرابع

البحث العلمي تعلن عن تفعيل برنامج جديد بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية.. تفاصيل

البحث العلمي تمد فتح باب التسجيل ببرنامج أمحوتب المصري الفرنسي

IEEE Helwan ينظم مسابقة مودفير للموسم الرابع.. أون لاين

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

هل تنجح تجربة حقن بلازما المتعافين لعلاج كورونا في مصر؟.. البرلمان يجيب

آمر.. حسام حسن يرزق بمولود جديد

نتائج واعدة.. "جلعاد" تستعد لإنتاج مليون جرعة من ريمديسيفير لعلاج كورونا

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

حكم صلاة وصيام المرأة غير المحجبة.. دار الإفتاء ترد

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها