بشرى تتحدث لـ«صدى البلد» عن مسلسل القمر آخر الدنيا والبطولة المطلقة وكيف قضت الحجر المنزلي في كورونا.. حوار

متعددة المواهب، مثقفة وصاحبة وجهة نظر، ودائما يسأل عليها جمهورها لأنه يفتقدها سواء في السينما والدراما ولكن النجمة بشرى من الفنانات اللاتي تستغل فترة غيابهن عن التمثيل بين الحين والآخر من أجل القيام برحلة بحث عن عمل فني تعود به لمحبيه كي تمتعهم من جديد.





وتخوض بشرى السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل " القمر آخر الدنيا" الذي يعد بمثابة عودة قوية خاصة انها تقوم بأول بطولة مطلقة لها بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما.





وفي حوارها لـ صدى البلد، تحدثت بشرى عن هذه المغامرة الدرامية الجديدة، ولماذا اختارت المنافسة في موسم الكبار بمسلسل " القمر آخر الدنيا "..والي نص الحوار :





كيف كانت ردود الأفعال بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل القمر آخر الدنيا ؟





المسلسل يشهد تصاعدا ملحوظا مع تصاعد الأحداث والجمهور ينتبه إليه شيئا فشيئا، وأرى استحسانا كبيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .





-ما هي المؤشرات الأولية من وجهة نظرك التي تشير إلى نجاح المسلسل؟





اترجم ذلك النجاح من خلال نسبة المشاهدة الفيديوهات على موقع قناة النهار.





-بشرى في البطولة المطلقة في موسم الرمضاني .. هل جاءت في وقتها ؟





فى الحقيقة أرى أنها خطوة تأخرت والآن هو وقتها المناسب ولا أراها بطولة مطلقة بل أرى أنى أتصدر العمل الجماعى ولكن البطولة المطلقة ان جاز التعبير سوف تكون بدايتها من بعد مسلسل القمر آخر الدنيا الذى يمثل بداية لهذا الطريق الجديد .





-هل خشيتي البطولة في الدراما خاصة في الموسم الرمضاني؟





أنا لا أخشى شيئا إلا الله و عتاب ضميرى أما عن البطولة فلا أخشاها ببساطة لأنى واثقة فى موهبتى وأدواتي، والذى يعزز تلك الثقة هو مشوارى وما قدمت خلاله من أعمال فنية مهمة ومن عملت معهم من النجوم و الأسماء المرموقة واقتران اسمى بهؤلاء.





-ما أكثر شيء جذبك لمسلسل القمر آخر الدنيا بالأخص ؟

موضوع المسلسل قريب من الناس و تركيزه على العلاقات و المشاعر و القيم المنسية بين أفراد الأسرة الواحدة ليس به افتعال وأن السيناريو كان مكتوبا سلفا و تسلمنا الـ ٣٠ حلقة قبل الشروع فى التصوير كما أنه عمل محترم يصلح أن يزور الأسرة المصرية فى الشهر الكريم دون اي مبالغة او جرح للمشاهد أو أى افتعال.





-التعاون مع المنتجة شيرين مجدي وهي تخوض تجربتها الأولى في الإنتاج .. كيف رأيتها؟





أنه العمل الأول للمنتجة شيرين مجدى وأنا أحب أن أدعم من أرى أنه جاد فيما يختار ليقدم على الشاشة وخاصة أنها امرأة أنا أدعم المرأة فى أى مجال وفى صناعتنا خصيصا.





- أنت ضد أو مع تقديم القضايا الاجتماعية بشكل جريء في الدراما ؟





كلمة جريء مطاطية لأنها نسبية لذلك إن علقت عليها ستكون وجهة نظرى ناقصة وغير موضوعية، لكن أنا اهتم بالقضايا الاجتماعية و المواضيع التي نناقشها تشبه الناس و توثر فيهم وفى حياتهم لانهم يروون أنفسهم فيها بشكل أو بآخر.





- ماذا تفعلين في الحجر المنزلي ؟





أفعل ما يفعله الجميع أبقى فى المنزل إن لم يكن هناك تصوير وأحاول أن أحسن استخدام المتاح.





- كيف أثرت فيكي أزمة كورونا ؟





مازلنا نتعلم و نستوضح التغييرات التي أحدثتها أزمة كورونا، أهم ما تعلمته هو أن الإيمان القوي والتسليم بقضاء الله هم السلاح الأول للإنسان فى مواجهة أى أزمة لأن أى شىء آخر مهما كانت قيمته فهو إلى زوال والعلم ثم العلم ثم العلم.





- هل تتابعين مسلسلات أحد من زملائك وما الذي أعجبك؟





للأسف ليس لدى الوقت نظرا لأننا مازلنا نصور لكن أحاول أن أشاهد الاختيار والنهاية بين الحين والآخر لكن اعتقد أنني سأنتظر لبعد مرور الشهر الكريم لمتابعة ما فاتنى.