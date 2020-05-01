AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نابولى يسعى لتجديد عقد جاتوزو لموسم ونصف

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:01 م
جاتوزو
جاتوزو
Advertisements
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الإيطالية أن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يقترب من تجديد عقده مع النادي عقب عودة مسابقة الدورى الإيطالي المتوقفة على خلفية انتشار فيروس كورونا. 

وحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت فإن جاتوزو لم يفسخ تعاقده مع نادي نابولى وهو ما يدل على رغبته في البقاء مع الفريق الفترة  المقبلة. 

وكان جاتوزو تعاقد مع نادي نابولي في شهر ديسمبر الماضي بعد إقالة كارلو انشلوتى بعقد ممتد لـ 6 أشهر فقط مع الفريق الأول قبل توقف المسابقة . 

وحسب تقرير الصحيفة فإن اوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولى ينتظر انتهاء الأزمة الحالية التى تمر بها إيطاليا ومع عودة مسابقة الدورى سيتم تجديد التعاقد مع المدرب لمدة موسم ونصف . 

جدير بالذكر أن فريق نابولي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 39 نقطة بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الأول برصيد 63 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نابولي يستضيف تورينو بـ الدوري الإيطالي

مدرب نابولي يتبرع براتبه لصالح عمال النادي

فرصة للقطبين.. مهاجم طلائع الجيش: يحق لي التوقيع للأهلي أو الزمالك مجانا في يناير.. فيديو

الإسماعيلي يطالب محمد الشامي بالتجديد

ترشيحاتنا

مفيش التزام.. مدير مستشفى صدر العباسية السابق يحمل المواطنين زيادة الإصابات بـ كورونا

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بكلمات مؤثرة.. هاني شاكر ينعي شهداء حادث بئر العبد

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

الساكت ليس أولهم.. وفاة 9 أطباء و91 مصابا بقوات الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن علاج الإيبولا رمديسفير.. وتطور إطلالات منة عرفة في عيد ميلادها

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام