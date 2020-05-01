نابولى يسعى لتجديد عقد جاتوزو لموسم ونصف

كشفت تقارير الصحف الإيطالية أن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يقترب من تجديد عقده مع النادي عقب عودة مسابقة الدورى الإيطالي المتوقفة على خلفية انتشار فيروس كورونا.





وحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت فإن جاتوزو لم يفسخ تعاقده مع نادي نابولى وهو ما يدل على رغبته في البقاء مع الفريق الفترة المقبلة.





وكان جاتوزو تعاقد مع نادي نابولي في شهر ديسمبر الماضي بعد إقالة كارلو انشلوتى بعقد ممتد لـ 6 أشهر فقط مع الفريق الأول قبل توقف المسابقة .





وحسب تقرير الصحيفة فإن اوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولى ينتظر انتهاء الأزمة الحالية التى تمر بها إيطاليا ومع عودة مسابقة الدورى سيتم تجديد التعاقد مع المدرب لمدة موسم ونصف .





جدير بالذكر أن فريق نابولي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 39 نقطة بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الأول برصيد 63 نقطة .