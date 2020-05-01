ممنوع اللمس .. كيف ينتقل فيروس كورونا عبر العينين والأعراض ؟

لازالت أعداد المصابين بفيروس كورونا تتزايد بين اليوم والآخر؛ حيث إنه ينتقل عبر لمس اليدين لكل من العين والفم والأنف، أو عن طريق رذاذ الشخص المصاب.
ومن جانبه قال الدكتور محمود ماضي طبيب العيون، إن الفيروس ينتقل للعين خلال لمسها مباشرة قبل تطهير اليد وغسلها جيدا، وهو الأمر الذي يزيد من نسب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمكن تغطية الأنف والفم.
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وأضاف ماضي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه من انتقال فيروس كورونا عبر العين، وذلك عن طريق ملامسة الأيدي الأسطح المحملة بفيروس كورونا، أو من خلال الشخص مصاب، وذلك إذا تم لمس اليدين للعينين لينتقل من الشخص المصاب للشخص المريض.
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وأضاف ماضي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه من انتقال فيروس كورونا عبر العين، وذلك عن طريق ملامسة الأيدي الأسطح المحملة بفيروس كورونا، أو من خلال الشخص مصاب، وذلك إذا تم لمس اليدين للعينين لينتقل من الشخص المصاب للشخص المريض.
وتابع ماضي، أن هناك أعراضا تشير لانتقال الفيروس عن طريق العينين، ومن أبرز العلامات والأعراض الإنتقال فيروس كورونا التاجي عن طريق العينين، احمرار العين، وتهيجها، مع تجمع الإفرازات بها.
ونصح ماضي، أن الطريقة الأمثل لتجنب انتقال فيروس كورونا عبر العينين، هي بتجنب العدسات اللاصقة؛ حيث أن بـإمكانها نقل الفيروس، إذا تم نقلها بأيد ملوثة، واستبدالها بالنظارات الطبية، وتجنب ملامسة اليدين خارج المنزل للعين.