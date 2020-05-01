صلاة الجنازة على الشهيد محمد عوض بالفيوم.. فيديو

شيعت اليوم جنازة شهيد الواجب ببئر العبد المجند محمد عوض بقرية الونايسة بمركز إطسا بالفيوم.

وقام أهالى القرية بصلاة الجنازة عليه فى الشارع، وسط دموع من الحاضرين.

عرضت قناة تن مقطع فيديو لـ لحظة تجمع العشرات من أهالى القرية لتشيع الجثمان، وسط هتافات" لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.