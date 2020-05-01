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فن

بعد مرور 17 عاما على عرضه.. الحقيقة والسراب من أبرز المسلسلات في شهر رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:14 م
الحقيقة والسراب
الحقيقة والسراب
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عمر صبحي
في عام 2003 أنتج عمل درامي خطف الأضواء بعنوان "الحقيقة والسراب" من تأليف سماح الحريري وإخراج المخرج مجدي ابو عميرة.. من خلال التقرير التالي تعرف علي قصة مسلسل " الحقيقة والسراب" .

أبطال مسلسل "الحقيقة والسراب" 

يضم مسلسل الحقيقة والسراب نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان و طارق لطفي واحمد زاهر و خالد محمود وفيفي عبده ونهال عنبر ومي عز الدين وسمية الخشاب وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف سماح الحريري و اخراج المخرج مجدي ابو عميرة.

قصة مسلسل " الحقيقة والسراب" 

تدور قصة مسلسل " الحقيقة والسراب" حول امرأة متسلطة وغير متعلمة ولكن لديها الكثير من الأموال تدعي "ثريا ابو الفضل"  لديها ثلاثة أبناء " الأبن  الأكبر "رياض" والاوسط "حسام و الاخت الصغري "منال" ، وتقف "ثريا" امام ابنها  الاكبر حتي لا يتزوج من "نبيلة"  ويدور صراع بين "ثريا" وزوجها "يوسف عز الدين" وينتهي الصراع بالطلاق  ، ويدخل الأبناء الثلاثة في مشاكل متعددة بسبب انفصال "الام" و "الاب" 

مسلسل الحقيقة والسراب يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2003 وظلت في ذهن الجمهور.
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