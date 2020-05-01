بعد مرور 17 عاما على عرضه.. الحقيقة والسراب من أبرز المسلسلات في شهر رمضان

في عام 2003 أنتج عمل درامي خطف الأضواء بعنوان "الحقيقة والسراب" من تأليف سماح الحريري وإخراج المخرج مجدي ابو عميرة.. من خلال التقرير التالي تعرف علي قصة مسلسل " الحقيقة والسراب" .





أبطال مسلسل "الحقيقة والسراب"





يضم مسلسل الحقيقة والسراب نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان و طارق لطفي واحمد زاهر و خالد محمود وفيفي عبده ونهال عنبر ومي عز الدين وسمية الخشاب وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف سماح الحريري و اخراج المخرج مجدي ابو عميرة.





قصة مسلسل " الحقيقة والسراب"





تدور قصة مسلسل " الحقيقة والسراب" حول امرأة متسلطة وغير متعلمة ولكن لديها الكثير من الأموال تدعي "ثريا ابو الفضل" لديها ثلاثة أبناء " الأبن الأكبر "رياض" والاوسط "حسام و الاخت الصغري "منال" ، وتقف "ثريا" امام ابنها الاكبر حتي لا يتزوج من "نبيلة" ويدور صراع بين "ثريا" وزوجها "يوسف عز الدين" وينتهي الصراع بالطلاق ، ويدخل الأبناء الثلاثة في مشاكل متعددة بسبب انفصال "الام" و "الاب"





مسلسل الحقيقة والسراب يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2003 وظلت في ذهن الجمهور.