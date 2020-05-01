أخبار الفن.. ريهام سعيد: أمي مشتغلتش رقاصة.. عدد زيجات محمود شكوكو وأزمته مع الملك فاروق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:









في حلقة جديدة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.









نعي الفنان هاني شاكر شهداء حادث بئر العبد الذين ذهبوا ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.







نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة للإرهابيين بخصوص حادث بئر العبد الذي وقع أمس.









تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة ترند "تويتر"، بعد اتهام الجمهور له باستخدم معدات طبية خاصة بالقلب في ذراعه، وذلك في مسلسله الجديد "البرنس".









تصدرت الفنانة عايدة رياض، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر".









تصدرت الحلقة الثامنة من مسلسل الأختيار قائمة مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تفجير بئر العبد، أمس الخميس، وبعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل أيضًا.









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود شكوكو والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.









احتلت الحلقة السابعة من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، قائمة تريند مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرضها خلال الساعات القليلة الماضية.









توفى المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي أوسكار تشافيز، الخميس في مكسيكو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.









متعددة المواهب، مثقفة وصاحبة وجهة نظر، ودائما يسأل عليها جمهورها لأنه يفتقدها سواء في السينما والدراما ولكن النجمة بشرى من الفنانات اللاتي تستغل فترة غيابهن عن التمثيل بين الحين والآخر من أجل القيام برحلة بحث عن عمل فني تعود به لمحبيه كي تمتعهم من جديد.











