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فن

بعد اعتقال سهر الصايغ .. الجمهور يبحث عن مسلسل النهاية الحلقة 7

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:39 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
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آيه عاطف
احتلت الحلقة السابعة من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، قائمة تريند مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرضها خلال الساعات القليلة الماضية.

شهد مسلسل النهاية الحلقة 7 تطورا جديدا في الأحداث حيث تلجأ صباح "سعر الصايغ" مجددا إلى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" بعد اكتشاف الشركة التي يعمل بها زين"يوسف الشريف" أن نسخة الوعي الخاصة به غير موجودة. 

وطالب الريس عزيز من صباح أن يأتي بالفتاة التي ساعدتها على سرقة نسخة الوعى لشخصية زين الموجودة  في الشركة من أجل إعطائها نسخة أخرى لحل الأزمة. 

ويحاول الروبوت زين أن ينفذ تعليمات صباح بأن يكذب على زوجته رضوى"ناهد السباعي" بأنه يحبها وانفصل عن صباح إلا أنه فوجئ باستدعاء من الشركة له.

يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 
 

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