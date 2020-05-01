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فن

بعد تفجير بئر العبد.. الجمهور يبحث عن مسلسل الاختيار الحلقة 8

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:56 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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آيه عاطف
تصدرت الحلقة الثامنة من مسلسل الأختيار قائمة مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد تفجير بئر العبد، أمس الخميس، وبعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل أيضًا.

الحلقة السابعة لمسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، حالة كبيرة من الجدل بعد أحداث الحلقة التي عُرضت أمس، وتناولت حادث استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.
 
وعرض المسلسل مشهدًا تفصيليًا لحادث استهداف موكب الوزير - اللواء محمد إبراهيم، لاسيما الطفل الذي تواجد بالصدفة بمحيط بؤرة الانفجار، فكان يتواجد أمام كشك لشراء كيس شيبسي، فوقع الانفجار، الذي تسبب في بتر ساق الطفل، ووفاة صاحب الكشك. 

بدأت أحداث الحلقة السابعة، بقيام الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، بوضع خطة لإستهداف كمين وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، وبالفعل يقع الإختيار على الإرهابي والرائد السابق بالجيش ويُدعى (وليد) ليقوم بالمهمة الإنتحارية ويفجر السيارة بجوار موكب الوزير. 

يأمر أحمد المنسي (أمير كرارة) جنوده، بصناعة مجسمات من القش والخشب تشبه الجنود الحقيقيين، لمباغتة أحد عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وبالفعل ينجح ويقوم بمداهمة أحد أوكار الإرهابيين، ونصب كمين لهم، واستهداف جميع عناصرهم، دون إصابة أو استشهاد أي من رجال القوات المسلحة. 
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