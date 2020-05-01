تحرير ٨٨٤ محضرا ضد المخابز المخالفة بـ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئه لضبط الاسواق والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين وحماية المواطنين من جشع التجار خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد و شهر رمضان المبارك.





كما طمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذى إنعقد أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس على توافر السلع التموينية والمستلزمات الطبية المختلفة أمام المواطنين ، مؤكدًا إستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وخاصة المختصة ببيع المواد الغذائية، و تحرير محاضر ضد المخالفين ، سواء ممن يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار بعض السلع أو إحتكارها وبيعها فى السوق السوداء.





من جانبها أوضحت وكيلة وزارة التموين أن الحملات التى شنتها مديرية التموين خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ من شهر إبريل الماضى لضبط الأسواق ، أسفرت عن تحرير (٨٨٤) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٦٧١ ) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة .





كما تم تحرير (٢١٣) محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين





وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.