بدون مكياج.. يسرا تتألق بإطلالة سوداء

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.
وظهرت يسرا مرتدية بلوزة باللون الأسود لتقديم التعزية لشهداء القوات المسلحة، وعلقت "رحم الله موتانا وتمانيتنا بالشفاء العاجل للمصابين".
وأطلت يسرا في احدث ظهور لها بدون مكياج فاكتفت بشكلها الطبيعي.
كما انها تركت شعرها الاصفر منسدلا بطريقة انسيابية أعلى الكتف.
وارتدت بعض المجوهرات في الرقبة لاستكمال اطلالتها الانيقة.
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#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بضمم صوتي لزملائي في الحداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن #Youssra #يسرا