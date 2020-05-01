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مرأة

بدون مكياج.. يسرا تتألق بإطلالة سوداء

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:26 م
يسرا
يسرا
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.

وظهرت يسرا مرتدية بلوزة باللون الأسود لتقديم التعزية لشهداء القوات المسلحة، وعلقت "رحم الله موتانا وتمانيتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأطلت يسرا في احدث ظهور لها بدون مكياج فاكتفت بشكلها الطبيعي.

كما انها تركت شعرها الاصفر منسدلا بطريقة انسيابية أعلى الكتف.

وارتدت بعض المجوهرات في الرقبة لاستكمال اطلالتها الانيقة.
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