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رياضة

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:26 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
سادت حالة من الجدل فى الآونة الأخيرة بشأن أحقية النادى الاهلى فى التتويج باللقب خلال الموسم الجاري من عدمه فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحسم اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خلال الـ 48 ساعة القادمة مصير استكمال بطولة الدورى الممتاز بعد جلسة سوف تجمع مجلس الإدارة تمهيدا لإرسال الرد النهائى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وتواجه اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية أزمة حقيقية فى ظل إعلان العديد من دوريات العالم إنتهاء الموسم الكروي الحالي ومنح اللقب إلى متصدر ترتيب الجدول مثل الدورى الفرنسي وغيرها من المسابقات الأوروبية إلى جانب نظيرتها في قارة إفريقيا.

ما عزز من حيرة مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج النادي الأهلي باللقب المحلي تراجع النادي الزمالك إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى الممتاز والذي يعتبر عقبة أمام منح الأهلي لقب الدوري حال إعلان الجبلاية إنهاء الموسم ما يؤدي بالتبعية من حرمانه من المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال أفريقيا في النسخة القادمة.


يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" منح مُهلة لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى يوم 5 مايو للرد عليه بشأن مصير استكمال بطولة الدورى الممتاز من عدمه كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .


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