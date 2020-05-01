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رياضة

بشرى.. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:43 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن ملف عودة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة فيروس كورونا فى ربوع العالم.

كانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عقدت جلسة مع اللجنة الطبية لدراسة تقييم مخاطر التجمعات الرياضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وجاء ذلك في إطار سعي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للوصول لتصور كامل لعودة النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري وومن أهم التوصيات التي تم طرحها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتطهير غرف الملابس وتعقيم كل الأدوات التي يتعامل معها اللاعبون وإجراء تحاليل للاعبين بشكل دوري للاطمئنان على سلامتهم .

قال المصدر ذاته أن مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة يجرون اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل التعرف على الموقف النهائى للدولة ووزارة الصحة بشأن ملف عودة الدوري الممتاز من أجل الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وحسم مصير المسابقة المحلية.


أضاف: مسئولو الجبلاية تلقوا إشعارا من وزير الرياضة أنه فى انتظار انعقاد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل التعرف على القرار النهائى للدولة ووزارة الصحة من أجل عودة النشاط الرياضى إلى الحياة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" منح مُهلة لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم حتى يوم 5 مايو للرد عليه بشأن مصير استكمال بطولة الدورى الممتاز من عدمه كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى نهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .

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