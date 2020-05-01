ريهام أيمن تنعى شهداء الوطن وتقدم لهم التحية العسكرية .. شاهد

نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " تؤدى فيها التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.
وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة و تعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!رحم الله موتانا و تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر. 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن