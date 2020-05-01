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فن

ريهام أيمن تنعى شهداء الوطن وتقدم لهم التحية العسكرية .. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:51 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " تؤدى  فيها التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.

وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة و تعزية أهاليهم.. يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!
رحم الله موتانا و تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر. 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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