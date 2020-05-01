آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

حسرة وبكاء وعويل .. هذا هو الحال بمنزل شهيد المنوفية شحاته مصطفي عبد ربه ابن قرية الدبايبة بمركز بركة السبع والذي استشهد في انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد بشمال سيناء.





"كان يستعد لنزول إجازته اليوم وكان آخر يوم للخدمة بشمال سيناء للانتقال لموقع جديد".. هكذا بدأ أحمد سنبل زوج شقيقة الشهيد، قائلا إن شحاته يخدم في سيناء منذ عامين واليوم كان آخر يوم للخدمة بشمال سيناء للانتقال إلي مكان جديد حيث كان يستعد لنزول إجازة اليوم بالقرية.





وأضاف، أن الشهيد كانت آخر إجازة له منذ 12 يوما وتلقوا منه آخر اتصال أمس في الحادية عشر صباحا، موضحا أنهم تلقوا خبر استشهاده من علي فيس بوك حيث نعاه أحد أصدقائه لتصيب الصدمة الجميع.





وتابع، أن الشهيد هو الابن الأوسط ومتطوع في الجيش المصري ولديه اثنان من الأبناء مازن بالصف الرابع الابتدائي ومصطفي بالصف الثاني الابتدائي.





وأوضح، أن الشهيد كان يتمني الشهادة ونالها ولكن الصدمة أصابت الجميع، موضحا أنه كان لا يتحدث عن عمله بسيناء.





وأشار إلى أن الشهيد شحاته معروف عنه حسن الخلق والسمعة الحسنة بين جميع أبناء قريته حيث كان في أوقات إجازته يساعد والده في جمع محصول القمح، مؤكدا حزن جميع أبناء القرية علي رحيله.



