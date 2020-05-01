العقود الآجلة للخام الأمريكي تتحول إلى الخسارة مرة أخرى





تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الجمعة، للخسارة بعد زيادة بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.





وهبطت أسعار النفط اليوم مجددا، بفعل ضغوط ناجمة عن ضعف في الطلب على الخام بسبب أزمة فيروس كورونا وفائض كبير في معروض الخام.





وتراجع خام "برنت" تسليم يوليو بنسبة 1.7% إلى 26.03 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينيتش.





فيما نزل الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 2.4% إلى 18.38 دولار للبرميل. وكان الخامان قد صعدا أمس بقوة، حيث ارتفع "برنت" بنسبة 12% أما الخام الأمريكي بنسبة 25%.





وانهار سعر برميل "برنت" بنحو 60% منذ بداية العام الجاري، وبلغ الشهر الماضي أدنى مستوى في 21 عاما، إذ تضغط جائحة فيروس كورونا على الطلب.





ولدعم الأسواق بدأت منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا اليوم، لكن هناك شكوكا في أن الخفض سيكون كافيا.





كما أن مسح لوكالة "رويترز" أظهر الخميس أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت "أوبك" إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يعزز فائض الإمدادات في السوق.