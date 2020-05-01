AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد كريمة: سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس.. ومصر لن تنكسر.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

عبر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن عميق حزنة لشهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.

وقال كريمة، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة،إن شبه جزيرة سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس، مشيرا إلى أن مصر لن تنكسر.


وأضاف كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجريمة لا تقل بشاعة عن ارتكابها في الحرم والقدس، مضيفا أن الإرهابيين استحلوا دماء معصومة وهى دماء الجنود.

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء اليوم عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

أسرة مسلسل لما كنا صغيرين تنعى شهداء بئر العبد

شيرين رضا: تعظيم سلام على أرواح شهداء بئر العبد الطاهرة

السعودية تدين حادث بئر العبد الإرهابي

ترشيحاتنا

٦ أسابيع للتأكد من فعلية لقاح فيروس كورونا

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

عشرات الآلاف من الصينيين يتكدسون بالإمكان السياحية بعد فك الحظر.. صور صادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهنة الحدادة .. صمدت على مر الزمان وتوارثتها الأجيال.. وهذه أبرز صعوباتها

تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

كبار السن في مرمى كورونا.. حقائق صادمة عن كوفيد 19 والمسنين