أحمد كريمة: سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس.. ومصر لن تنكسر.. فيديو

عبر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن عميق حزنة لشهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.

وقال كريمة، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة،إن شبه جزيرة سيناء لا تقل قداسة عن مكة والمدينة والقدس، مشيرا إلى أن مصر لن تنكسر.





وأضاف كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجريمة لا تقل بشاعة عن ارتكابها في الحرم والقدس، مضيفا أن الإرهابيين استحلوا دماء معصومة وهى دماء الجنود.

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء اليوم عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.