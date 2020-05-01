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ديني

خالد الجندي: الإرهابيون يزعمون أنهم يريدون تحرير القدس فبأي عقل يهاجمون سيناء؟.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:02 م
خالد الجندى: الإرهابيون
خالد الجندى: الإرهابيون يريدون تحرير القدس
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محمود ضاحي
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة، أمس، جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء واستشهد وأصيب فيه ضابط وضابط صف و8 جنود.

وقال "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، "جماعة التبرير والتشهير والتزوير، يتحدثون عن تحرير القدس، فالقدس على يمينك لماذا تقتل المصريين؟.

وأضاف: "جماعة التشهير عندما يموت إرهابي يصرخون ويقولون حقوق الإنسان والكرامة، ويكونوا جاهزين بالبيانات للشجب والإدانة ، مضيفا: يدافعون عن أنفسهم، ولو دافعت عن نفسك يشهروا بيك".

وقال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، ان الإرهابيين اتباع شياطين، وباعو أنفسهم ووطنهم للشيطان، لافتا إلى أن مصر لن تكون عاجزة.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اتباع الشيطان المفسدين فى الارض لن ينالوا من ارض مصر بفضل قوة شعبها وجيشها".

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