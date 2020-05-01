تطور علمى مذهل.. اختبار أمريكى يكشف عدوى كورونا خلال 24 ساعة من الإصابة

قالت تقارير إسرائيلية، إن علماء يعملون لدى الجيش الأمريكي تمكنوا من تطوير فحص جديد لفيروس كورونا يمكنه تمييز المصابين بالفيروس بعد مضي أقل من 24 ساعة على إصابتهم به.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الاختبار الجديد يعتمد على عينات الدم، ويمكنه تمييز وجود الفيروس بعد 24 ساعة من الإصابة، أي قبل أن يتحول الشخص إلى ناقل للعدوى.





وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى اليوم الجمعة، 3338196 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 235592 حالة وفاة.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1101565 حالة إصابة بالفيروس فيما سجلت نحو 64349 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا.