AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا سيستمر عامين ويصيب ثلثي البشر.. دراسة مخيفة تتنبأ بمصير الوباء القاتل

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على دراسة جديدة تنبأت بأن فيروس كورونا قد يستمر لعامين، وقد يصيب ثلثي سكان الأرض قبل اكتشاف طريقة للسيطرة عليه وعلاجه.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية التابع لجامعة مينيسوتا الأمريكية ذكرت أن فيروس كورونا قد يصيب الكثيرين دون أن تبدو عليهم أي من أعراض الإصابة به، الأمر الذي يجعل مكافحته أصعب من مكافحة أوبئة معدية أخرى.



ووضعت الدراسة 3 سيناريوهات محتملة لمصير الوباء: السيناريو الأول هو استمرار الوباء لمدة بين عام وعامين مع بلوغ الدول مرحلة ذروة الانتشار في أوقات متباينة. والسيناريو الثاني هو موجة جديدة من انتشار الفيروس خلال الشتاء المقبل تتبعها موجات أخرى أقل حدة. أما السيناريو الثالث فهو استمرار الوباء لفترة طويلة ولكن دون موجات جديدة.  

وأضافت الصحيفة أن الدراسة تستند إلى تقييم آثار 8 أوبئة ضربت الأرض منذ بداية القرن الثامن عشر، وخلصت إلى أن فيروس كورونا قد يستمر لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، قبل يكتسب سكان العالم "مناعة قطيع" ضده.

وقدّرت الدراسة أن ما بين 60% و70% من سكان الأرض سيصابون بفيروس كورونا أن تتكون مناعة القطيع ضده.

ودعت الدراسة حكومات الدول إلى الاستعداد للسيناريو الأسوأ، المتمثل في تأخر ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا أو تكوين مناعة قطيع ضده لوقت طويل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل الشيشة لفيروس كورونا..فيديو

موجود منذ سنوات.. اكتشاف لقاح يقضي على كورونا

3 سيناريوهات كلها تمتد لأكثر من 18 شهرا .. كيف ينتهي فيروس كورونا ؟

هل الصيام يشكل بيئة حاضنة لفيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

غالبية سكان العالم معرضون للإصابة.. دراسة: فيروس كورونا مستمر حتى عام 2025.. تفاصيل

ترامب: كنا سنفقد ملايين الأمريكان لو طبقت نظرية مناعة القطيع

ترشيحاتنا

اصطدام طائرتين في قطر ..تفاصيل

نجم النادي الاهلي السابق: حسام حسن وراء إبعادي عن تشكيل الاحمر

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بـ المنيا

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب تمر باللبن قبل الطعام؟

على جمعة: سيدنا يوسف ابن مصر .. ووصفه النبي بـ 4 كلمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

لمرضى الكوليسترول.. اتبع 6 نصائح صحية في رمضان

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد