كورونا سيستمر عامين ويصيب ثلثي البشر.. دراسة مخيفة تتنبأ بمصير الوباء القاتل

سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على دراسة جديدة تنبأت بأن فيروس كورونا قد يستمر لعامين، وقد يصيب ثلثي سكان الأرض قبل اكتشاف طريقة للسيطرة عليه وعلاجه.





وأوضحت الصحيفة أن الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية التابع لجامعة مينيسوتا الأمريكية ذكرت أن فيروس كورونا قد يصيب الكثيرين دون أن تبدو عليهم أي من أعراض الإصابة به، الأمر الذي يجعل مكافحته أصعب من مكافحة أوبئة معدية أخرى.













ووضعت الدراسة 3 سيناريوهات محتملة لمصير الوباء: السيناريو الأول هو استمرار الوباء لمدة بين عام وعامين مع بلوغ الدول مرحلة ذروة الانتشار في أوقات متباينة. والسيناريو الثاني هو موجة جديدة من انتشار الفيروس خلال الشتاء المقبل تتبعها موجات أخرى أقل حدة. أما السيناريو الثالث فهو استمرار الوباء لفترة طويلة ولكن دون موجات جديدة.





وأضافت الصحيفة أن الدراسة تستند إلى تقييم آثار 8 أوبئة ضربت الأرض منذ بداية القرن الثامن عشر، وخلصت إلى أن فيروس كورونا قد يستمر لفترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، قبل يكتسب سكان العالم "مناعة قطيع" ضده.





وقدّرت الدراسة أن ما بين 60% و70% من سكان الأرض سيصابون بفيروس كورونا أن تتكون مناعة القطيع ضده.





ودعت الدراسة حكومات الدول إلى الاستعداد للسيناريو الأسوأ، المتمثل في تأخر ظهور لقاح مضاد لفيروس كورونا أو تكوين مناعة قطيع ضده لوقت طويل.