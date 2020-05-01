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أخبار البلد

على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:38 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي

وصل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من العاصمة الاوكرانية كييف على متنها 164‪ مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصلت الرحلة إلى مدينة مرسى علم، حيث تم نقل الركاب القادمين إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور
على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور
على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور
على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور
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