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الصحة العالمية تحذر: كورونا ما يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:54 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تزال تصنف وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذى أذيع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: نشعر بقلق من الانعكاس المحتمل للمرض على المجتمعات المحلية التي تعاني للتو من صعوبات كثيرة. هذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة إلى المجتمع الدولي".

كانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن فيروس كوورونا انتشر من مختبر تابع لمعهد الفيروسات في مدينة ووهان والذي يعمل في ظروف المستوى الأعلى من الحماية البيولوجية.

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.

وقال ترامب إنه أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا ينحدر من معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الوباء يرجع لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

وجاء تصريح ترامب على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية أكدت أن هذه السلالة لها أصل طبيعي، بينما نفت الصين مرارا وجود أي صلة بين مختبر ووهان والجائحة.
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