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محافظات

كورونا يقتحم الخارجة.. ومحافظ الوادي الجديد يعلن ارتفاع عدد الإصابات لـ21

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:51 م
كورونا يقتحم مركز
كورونا يقتحم مركز الخارجة بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمركز الخارجة ليصبح إجمالي الحالات المصابة 21 حالة بواقع 20 حالة بمركز الداخلة وحالة جديدة بمركز الخارجة لسيدة ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما.


بالإضافة إلى سلبية نتائج المسح لـ 239 حالة جميعهم من العاملين والمترددين على مستشفى الداخلة العام والمخالطين للحالات المصابة وبعض الحالات بمركز الخارجة وبلاط وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.


وأضاف أن لجنة متابعة الأزمة تواصل أعمالها بمركز الداخل برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ بجانب ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والمتابعة الدورية من رؤساء القرى والمراكز لأماكن المخالطين بالتنسيق مع قسم الشرطة ومنع انتقال سيارات الباعة الجائلين بين مدينة موط والقرى المجاورة.


وأشار إلى أنه تم دعم الوحدة المحلية لمركز الداخلة بموتور رش حديث لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل وخاصة بمناطق المصابين توفير ٩ آلاف كمامة و٤ آلاف جوانتي إلى مركز الداخلة وتم توزيعها مجانا على المخالطين وأسرهم وكذلك لدعم مستشفى الداخلة العام مع طرح كمية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ بيع الوحدة المحلية لمركز الداخلة وعددها خمسة منافذ بأحياء مدينة موط ومنفذ بجوار مجلس المدينة ومنافذ الوحدات القروية بأسعار مخفضة.


وفي ذات السياق قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد انه تم التنسيق بين مركز الداخلة وقسم الشرطة، لمتابعة إلتزام الأسر المعزولة بعدم الخروج من المنازل، وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل، وعزلهم بالمستشفى لمدة ١٤ يوما ً، حفاظاََ على سلامتهم وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.


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