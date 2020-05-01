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فن

شاهد.. تعليق محمد رمضان بعد إعلان ساويرس متابعة مسلسل البرنس

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:34 م
محمد رمضان ونجيب
محمد رمضان ونجيب ساويرس
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محمد بدران
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن العمل الذى يتابعه في رمضان بعد أن وجهت إحدى متابعاته، سؤالا له حول هذا الشأن، فرد عليها "البرنس"، الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على انستجرام إشادة نجيب ساويرس بالمسلسل وعلق قائلًا: "نجيب ساويرس بيشوف البرنس بس".

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



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