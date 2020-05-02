watch it مكتبة مفتوحة لمشاهدة دراما رمضان بتخفيضات كبيرة.. تعرف على خطوات الاشتراك

يبحث العديد من محبى المسلسلات التليفزيونية والدراما، خاصة في شهر رمضان على منصات لمشاهدة الأعمال الدرامية في أوقات مناسبة لهم بعد تناول الإفطار وتأدية العبادات.





ويعد تفويت عرض المسلسلات والبرامج على التليفزيون للمرة الأولى أمر مزعج للبعض حيث يريد البعض أن يشارك أهله وأصحابه في متابعة المسلسلات والبرامج المفضلة، وتعتبر أفضل طريقة لمشاهدة الأعمال الدرامية والمسلسلات في شهر رمضان هى منصة watch it .









وتحوى منصة watch it أكبر عدد من الأفلام والأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية و الأحداث الرياضية والموسيقى في أكبر مكتبة إلكترونية في العالم العربي، حيث تضم عدد كبير جدا من أفضل أعمال السينما والدراما المصرية والعربية قديما وحديثا.





وتوفر منصة watch it عدد كبير جدا من الخدمات لمشتركيها أولها كم هائل من الأفلام والأعمال الدرامية بأسعار رخيصة جدا تقدمها لعملائها، ومنذ بداية الحظر كانت watch it قد منحت المشتركين حديثا شهرا مجانيا، وبالنسبة لعرض شهر رمضان فيمكنك الإشتراك شهريا بمبلغ 60 جنيها، أو الاشتراك لمدة 3 شهور ب 120 جنيها، حيث خصصت المنصة هذا العرض لعملائها بمناسبة شهر رمضان حتى 15 مايو المقبل.





ويمكن الاشتراك في منصة watch it عن طريق الدخول على الموقع من خلال الرابط التالى واتباع الخطوات الآتية:





- قم بإنشاء حساب جديد عن طريق الإيميل أو رقم الهاتف





- قم بالتسجيل من خلال حساب جديد للمشتركين الجدد





- إذا كان لديك حساب فعلا قم بتسجيل أو تفعيل الحساب القديم.





ويمكن تحميل watch it من على هواتف أندرويد و كذلك أجهزة التابلت أو أجهزة آيفون أو آيباد وكذلك جهاز الكمبيوتر.





ولتحميل watch it من على هواتف أندرويد ا ضغط هنا ، ولتحميلها من على أجهزة آيفون أو آيباد اضغط هنا



