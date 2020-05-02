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تعليم

5 تطبيقات على المحمول تساعد طلاب زراعة القاهرة في المذاكرة

السبت 02/مايو/2020 - 08:22 ص
اتحاد طلاب كلية الزراعة
اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عددًا من التطبيقات على "بلاي ستور"، يمكن للطالب استخدامها عبر الموبايل، والتي تساعدهم في المادة العملية التي يدرسونها والمذاكرة.


وأضاف اتحاد الطلاب، أن استخدام الموبايل والإنترنت خلال الفترة  الحالية، زاد بشكل كبير، موضحا أنهم من هنا قرروا مساعدة زملائهم للاستفادة منه بشكل أكبر في الزراعة.

1- تطبيق “Plantix” .

وهو تطبيق يمكن من خلاله تعرف من خلاله الأمراض التي تصيب الزراعات في الحقل.

ويمكنك التعرف على المرض بمجرد تصوير النبتة عن طريق كاميرا الهاتف لتحول الصورة إلى خوادم الشركة للتعرف على هذا المرض.

2- تطبيق "Picture this" .

يوفر لك هذا التطبيق خدمة تحديد أنواع النباتات والزهور وغيرها الغير معروفة، وكل ما عليك التقاط صورة للنبات وسيساعدك التطبيق في تحديده.

3- تطبيق "Agrobase" .

هو تطبيق يحتوي على قاعده بيانات كبيره جدا للنباتات والزهور وحتى الأعشاب الضاره والآفات والأمراض النباتية، فهو يساعدك علي فهم طبيعة حياة النباتات.

4- تطبيق "plant net" .

يسمح لك بالتقاط صور النباتات ثم تحويل الصورة إلى التطبيق وبدوره يحاول التعرف إلى هذه النبتة فهو يضم مجموعه كبيره من المعلومات حول النباتات والزهور والشجيرات ونباتات الفاكهة.

5- تطبيق "what's that flower ! " .

 من التطبيقات التي تهتم بالزهور فقط لكن لا يعتمد علي رفع صور الزهور ولكن يبدأ العمل معك عن طريق استبيان تقوم بالإجابة عليه مثل لون الزهره والبيئة التي وجدت فيها وبعض التفاصيل الشكلية الأخرى ثم بعد ذلك يقوم بسرد كل المعلومات حولها .
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