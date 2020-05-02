لأول مرة.. أحمد فلوكس يكشف سبب انفصاله عن هنا شيحة

أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه يتمنى أن يرتبط بسيدة جميلة كانت زميلته فى المدرسة، متابعا "أنا بحب أهزر مع الناس على السوشيال ميديا علشان كده قولت الكلام ده على حسابى.. ولكن الرجالة محتاجة فلوس كتير علشان يتجوزوا .. لأن الراجل بيعمل كل حاجة، وأكتر حاجة بتضايقنى فى الجواز كلمة "بنشترى راجل" لأن الجملة ديه لو اتقالتلى هسيبها وهمشى .. جملة صعبة جدا" .





وتابع فلوكس، من خلال برنامج برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، مع إيناس الدغيدى، "انا مادخلتش الفن عن طريق والدى بالعكس هو كان رافض .. انا دارس إعلام قسم تصوير.. وأبويا كان عاوزنى أشتغل فى البيزنس ..وبالفعل أنا دلوقتى فاتح شركة .. لأن الفن مابقاش هو اللى تربينا عليه .. وأكبر دليل على كلامى، أنى كنت بروح الجامعة بميكروباص .. يعنى تعبت فى البداية"





أضاف فلوكس "ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جدا ومن الناس اللى قابلتهم ومايتعوضوش .. كانت بتحبنى جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدى حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمرى .. وعصبى جدا.. وفى نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هى اللى طلبت، وطبيعى اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".





وعن الفيديو الذى كان يهاجم فيه الهارب، معتز مطر ، قال فلوكس، "أنا عمرى ما هدخل حزب .. لكن وقت هجومى على هذا الشخص.. أى بنى أدم طبيعى هيهاجمه.. لأنه بيقول ادعاءات .. وكان من واجبى أقول الكلام ده .. أنا شفت عساكر وظباط وصف كلهم ناس بتسيب بيوتهم وبيروحوا معسكراتهم .. دول بيبنوا.. فى الوقت اللى فى ناس بتهد".