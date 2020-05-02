AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النهاية الحلقة 8 .. يوسف الشريف يشك في أهل الواحة

السبت 02/مايو/2020 - 12:59 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل النهاية الحلقة 8 تطورا جديدا في الأحداث حيث يستغل زين "يوسف الشريف" التصريح غير الرسمى في دخول أماكن بالواحة غير مسموح له بها.

ودخل زين، إلى صاله قمار في الواحة، ويراهن على المصارع رقم 4 ويفوز بـ7 آلاف وحدة. 

وقبل أن يغادر زين صالة القمار؛ يتعرف هناك على العديد من الأسرار عن الواحة مما يدفعه إلى الشك في بعض الأمور الخاصة بها. 

وتخضع صباح "سهر الصايغ" إلى التحقيق بعد اتهامها في سرقة نسخة الوعى الأصلي لزين من الشركة الخاصة به وذلك بمساعدة إحدى العاملات في الشركة. 

بينما الروبوت زين يترك منزل رضوى "ناهد السباعي" من أجل مقابلة صباح إلا أنها لم تحضر في موعدها بسبب حبسها في السجن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النهاية.. مسلسل يوسف الشريف 2020 يتصدر جوجل

فيديو من كواليس تصوير مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

مسلسل النهاية الحلقة 4 .. ناهد السباعي تضع مولودها الأول

النهاية الحلقة 5.. خيانة يوسف الشريف لزوجته وصدمة سهر الصايغ

صورة جديدة لـ يوسف الشريف وإنجي علاء من كواليس مسلسل النهاية

عمرو عبد الجليل يعلق على تصرفات الربوت زين: الظاهر أنا زودت هرمونات المحن

ترشيحاتنا

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

شوبير يكشف وجهة رمضان صبحي القادمة

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

من إيجابيات كورونا.. انتشاره وقاية للبشر من أمراض أخرى في المستقبل

أحمد العوضي يكشف عن صورة جديدة من كواليس الاختيار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى