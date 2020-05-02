النهاية الحلقة 8 .. يوسف الشريف يشك في أهل الواحة





وقبل أن يغادر زين صالة القمار؛ يتعرف هناك على العديد من الأسرار عن الواحة مما يدفعه إلى الشك في بعض الأمور الخاصة بها.





وتخضع صباح "سهر الصايغ" إلى التحقيق بعد اتهامها في سرقة نسخة الوعى الأصلي لزين من الشركة الخاصة به وذلك بمساعدة إحدى العاملات في الشركة.





بينما الروبوت زين يترك منزل رضوى "ناهد السباعي" من أجل مقابلة صباح إلا أنها لم تحضر في موعدها بسبب حبسها في السجن.

ودخل زين، إلى صاله قمار في الواحة، ويراهن على المصارع رقم 4 ويفوز بـ7 آلاف وحدة.