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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 2966

السبت 02/مايو/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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ا ش ا


ذكرت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفعت إلى 2966 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 حالات جديدة اليوم.

وقال تاويسليب فيزانيوسين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة فيروس كورونا - حسبما ذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي، فيما تعافى 13 شخصا وخرجوا من المستشفيات، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى 2732 شخصا، ويتبقى 180 شخصا في المستشفيات.

وظلت الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس في تايلاند أقل من 10 حالات لمدة ستة أيام متتالية، مما دفع الحكومة للسماح لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة الفتح ابتداء من يوم الأحد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تايلاند سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس.

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