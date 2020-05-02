مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير.
أطلت سيرين عبد النور فى جلسة التصوير بـ جمبسوت جينز واتسم التصميم بأنه جمع الأناقة والبساطة، وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأصفر.
وأكملت إطلالتها بإكسسوارات جذابة حيث تزينت بقلادة DEBI.R ، وقد بلغ سعرها 35 دولارا.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
ولم تكن الفنانة سيرين عبد النور ، هي الأولى التي تظهر بهذا التصميم ، حيث سبقتها الفنانة أحلام خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الجمبسوت، وقد حمل تصميم أحلام توقيع دار الأزياء العالمية ديور، وبلغت تكلفة إطلالة أحلام 7934 ريال سعودى، أى ما يقرب من 35 ألف جنيه.