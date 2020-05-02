البيت الأبيض يمنع فاوتشي من الشهادة أمام الكونجرس بشأن معالجة ترامب لأزمة كورونا

كشف البيت الأبيض عن عدم إدلاء مستشار الرئيس دونالد ترامب، أكبر مسؤول صحي في الإدارة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، بشهادته الأسبوع الجاري أمام لجنة في الكونجرس تبحث إجراءات الرئيس ترامب في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما وأن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا منذ إعلان كورونا جائحة في 11 مارس الماضي.





وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض أمس، أن إدلاء أفراد يشاركون في إجراءات مكافحة وباء كورونا أمرا «غير مثمر».





وأضاف بيان البيت الأبيض «بعد أن قال متحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تعقد جلسة الاستماع، إن مسؤولي إدارة ترامب أبلغوا اللجنة بأن فاوتشي لن يدلي بشهادته».





وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان، أمس «بينما تواصل إدارة ترامب رد حكومتها بالكامل على فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فتح أمريكا بأمان مرة أخرى، والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونجرس»





وأضاف «نحن ملتزمون بالعمل مع الكونجرس لتقديم الشهادة في الوقت المناسب».





وتابع هولاندر إن لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من مايو، وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أورد أن فاوتشي لن يدلي بشهادته.







