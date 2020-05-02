زوجة قاتلة وأخرى مقتولة.. جرائم رمضان في الجيزة.. صور

شهدت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، جريمتي قتل، كان المجني عليه والجاني فيها، أزواج، فأحدهما مزق جسد زوجته بسبب الشك وأخرى حرقت زوجها حيا كرهًا فيه.





















فالجريمة شهدتها مدينة ٦ أكتوبر عندما فوجئ قاطنو الحي الراقي بصرخات تشق الليل وخرجت ربة منزل من قاطني منطقة الفردوس تجري في الشارع تحاول الاستغاثة بالجيران، إلا أن طعنات زوجها كانت أسبق اليها من اي محاولات إنقاذ إذ فاجأها بعدة طعنات في حضور طفليهما.









التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، كشفت أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ 7 سنوات، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، وبدأ يشك في سلوك زوجته منذ 6 أشهر، وتدخل جارهما "صديق الزوج" لحل تلك المشكلات، التي استمرت حتى يوم الجريمة، حيث نشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته وحضر جارهما وبدأ يدافع عن الزوجة ما أثار شكوك المتهم بأن زوجته على علاقة بصديقه، فتوجه الزوج إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وسدد لصديقه طعنة في البطن ومزق جسد زوجته بـ12 طعنة أمام ابنتيه، ما أسفر عن مقتل الزوجة وإصابة صديقه، وبمجرد استغاثة الأخير، أسرع عدد من الجيران بالاتصال بالشرطة، وحضرت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت القوات من ضبطه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.





حرقت زوجها حيا





وفي منطقة الهرم قبل الافطار فوجيء اهالي المنطقة بدخان يتصاعد من شقة سمسار عجوز ونارا هائلة تخرج من النوافذ فأسرعوا بالاتصال بالنجدة، ما أن حضرت قوات الحماية المدنية نجحت في اخماد النيران وبفحص الشقة كانت المفاجأة بالعثور علي جثة العجوز بالداخل وقد لقى حتفه مختنقا من دخان الحريق.. كلمة ألقى بها أحد الجيران أمام ضباط مباحث الهرم بقيادة العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث كانت بداية الخيط لحل الجريمة حيث قال ان زوجة العجوز غادرت المنزل قبل نشوب الحريق بدقائق.. تحريات الاجهزة الامنية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة اشارت الي ان هناك شبهة جنائية في الحريق وان اصابع الاتهام تشير للزوجة وبالبحث عنها تم القاء القبض عليها لدى قريبة لها بمنطقة امبابة.





مع مواجهة الزوحة بمغادرتها للمنزل قبل لحظات من اشتعال النيران به اقرت انها هي من أحرقت شقة الزوجية وبداخلها زوجها العجوز بعد أن دست له السم في الشاي محاولة قتله ثم قامت بفتح اسطوانة الغاز واشعلت النيران وفرت هاربة لمحاولة اخفاء جريمتها.. واعترفت انها تبلغ من العمر ٢٢ عاما من محافظة الفيوم وأجبرها أهلها علي الزواج من المجني عليه والذي تخطى العقد السادس من عمره وانها كانت رافضة الزواج وتكره زوجها بشدة.





وأمرت النيابة العامة بحبس الزوجة علي ذمة التحقيقات وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة.