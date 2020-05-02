محافظ قنا: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حرصه على تلبية احتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتنوعة، التى يعرضونها عليه.







جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين صباح اليوم، داخل مكتبه للاستماع الى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا.





وأوضح الداودى، أن معظم الشكاوى التى تقدم بها المواطنون صباح اليوم عبارة عن طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية.





وأكد المحافظ، للمواطنين أن طلباتهم حق أصيل لهم كفلته لهم الدولة من خلال البرامج التى أطلقتها لرعاية الأسر الأكثر احتياجا كبرنامج تكافل وكرامة والمعاش الضمانى وبرنامج العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وأنه تم الاستجابة لجميع الطلبات التى استوفت الشروط القانونية.





وأبدى المواطنين، سعادتهم البالغة وقدموا الشكر لمحافظ قنا لما لمسوه من ترحيب وسعة صدر خلال الاستماع لشكواهم وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات والعلاج على نفقة الدولة.





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