AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: بث صلاة التراويح لكبار القراء إذاعيا بمسجد عمرو بن العاص

السبت 02/مايو/2020 - 01:57 م
الأوقاف: بث صلاة
الأوقاف: بث صلاة التراويح لكبار القراء إذاعيا بمسجد عمرو بن
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.

وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.

واشترطت الوزارة في بيانها الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط، مع التأكيد على اقتصار الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى زوال علة الغلق. 

وقدمت وزارة الأوقاف المصرية الشكر الهيئة الوطنية للإعلام وإذاعة القرآن الكريم، ووزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات لتشغيلها خطوط الهاتف اللازمة لنقل شعائر صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا عمرو بن العاص مجانا طوال الشهر الكريم إسهامًا منها في إدخال البهجة والسرور على المتطلعين لهذا البث الروحي عبر إذاعة القرآن الكريم في ليالي هذا الشهر الكريم  ولا سيما في العشر الأواخر منه.

وقالت: "ندعو الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن تعود الحياة كلها إلى طبيعتها ونرى بيوت الله عز وجل عامرة بالراكعين والساجدين والذاكرين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير". 

ونبهت الوزارة محرري الأوقاف بعدم استقبال أحد بالمسجد على الإطلاق سوى مجموعة العمل المحدودة جدًا المكلفة بنقل الحدث رسميا من إذاعة القرآن الكريم والتي تم التصريح لها بالدخول في أضيق نطاق لأداء مهمة النقل، حيث يتم غلق جميع أبواب المسجد وعدم تشغيل أي سماعات خارجية حفاظًا على سلامة الجميع.

يأتي ذلك مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم ، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

55 عاما من العطاء.. أبرز المحطات والقراء في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم

حكم تأخير صلاة العشاء؟ وكيفية تحديد منتصف الليل

أحمد كريمة: صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة.. فيديو

أحمد كريمة: صلاة التراويح في البيوت أفضل ولا يشترط فيها الجماعة أو ختم القرآن

الأوقاف: 3 شروط لإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب

الأوقاف: تشغيل القرآن الكريم في رمضان وغيره في نطاق مسئولية إمام المسجد

ترشيحاتنا

الصفاقسي التونسي يكشف حقيقة مفاوضاته مع صالح جمعة

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

الكويت تعلن ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بكورونا وتسجل 353 حالة جديدة

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. التفاصيل الكاملة لغلق 5 حارات تضم 19 منزلا في قرية بسوهاج ..صور

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

بمكياج صاخب.. صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها